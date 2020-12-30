Zeynep Bastık: Birinci hafta evlilik teklifi aldım

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış'tan nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı.

Söylediği cover parçaları YouTube'dan paylaşarak zamanla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık, özel hayatına ilişkin konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış'ın, kendisine ilişkilerinin birinci haftasından evlilik teklifi ettiğini açıkladı.

"HEM ŞAŞKIN HEM MUTLU"

Pandeminin bitmesinin ardından düğün yapmayı düşündüklerini belirten Zeynep Bastık, evlilik teklifinin detaylarını anlattı. Bastık, "Amalfi’de bir restorandaydık. Sevgililiğimizin birinci haftasıydı. Hem şaşkın hem de mutlu olduğumun kanıtı bu surat." ifadelerini kullandı.