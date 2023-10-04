Zeynep Bastık Yunanistan'a yatırım yaptı Kıvanç Tatlıtuğ ve Demet Özdemir'den sonra Zeynep Bastık da Yunanistan'ın başketi Atina'dan ev aldı.

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Özel hayatı, dillere pelesenk olan şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Zeynep Bastık, son olarak yeni işiyle ve yaptığı yatırımlarla konuşuluyor.

Büyük Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbul'u terk eden ve doğa ile iç içe yaşamak için Urla'ya yerleşen ünlü şarkıcının, geçtiğimiz günlerde de aldığı arazide lavanta yetiştireceği ortaya çıkmıştı.

Atina'dan ev aldı

Yatırım yapmaya doymayan ünlü şarkıcı, rotasını komşumuz Yunanistan'a çevirdi.

Her çıktığı konserden en az 600 bin TL kazanan Bastık, şimdi de Atina'dan ev aldığını duyurdu.

Boşandıktan sonra yaz tatilini yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Yunanistan'da geçiren Bastık, gitmişken Atina'dan da kendine ev aldı.

300 bin euro

Eve 300 bin euro ödeyen ünlü şarkıcı, keyfine göre düzenleyeceği yurt dışı yuvası için tadilata başladı. Sevgilisiyle şu an Atina'da olan Bastık, eviyle kendi ilgileniyor.

Demet Özdemir'in de Yunanistan'da evi var

4 ay evli kaldığı şarkıcı Oğuzhan Koç’tan boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir de bu yaz kesenin ağzını açmış; Atina’dan 275 bin euroya ev almıştı. Ünlü oyuncu, tadilat ve kaldığı otel için de 2 milyon TL harcadı.

Kıvanç'tan Yunanistan'a 1 milyon euroluk yatırım

Ekranların yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ da yurt dışına yatırım yapan ünlü isimlerden. Tatlıtuğ, bu yıl Atina'da 1 milyon euroya villa satın aldı.