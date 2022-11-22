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    Zeynep Bastık Dünya Kupası’nda sahne alacak

    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:05
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    Zeynep Bastık Dünya Kupası’nda sahne alacak

    Şarkıları ve konserleriyle sık sık gündem olan Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde konser verecek. Bastık, konserde dünyaca ünlü isimlerle de bir araya gelecek.

    Zeynep Bastık, törende Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.

    Zeynep Bastık 2022 Dünya Kupası'nda

    Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası töreninde dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye'den tek isim Zeynep Bastık oldu.

    Zeynep Bastık Dünya Kupası’nda sahne alacak #1

    Zeynep Bastık Dünya Kupası’nda sahne alacak #2


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