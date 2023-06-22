Zeynep Bastık, evde dans etti Ünlü popçu Zeynep Bastık, sütyensiz ev haliyle kamera açıp dans etti.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra İstanbul'dan taşınma kararı alan Zeynep Bastık, artık Urla'da yaşıyor.

"Anksiyete geldi"

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda "Depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime." diyen Bastık, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Son olarak şarkısını açıp dans eden şarkıcı ev haliyle dikkat çekti.

Ev hali beğeni aldı

Sütyensiz giydiği atleti ve mini şortuyla dans ederek kendinden geçen Bastık, hayranlarını mest etti.

Ünlü şarkıcının o hallerine beğeni yağdı.