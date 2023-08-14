Zeynep Bastık gömlekle sahneye çıktı Sahne tarzında değişikliğe giden Zeynep Bastık'ın sahne tarzı Hadise'ye benzetildi.

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Son dönemde aşk hayatı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü popçu Zeynep Bastık, yazın büyük bölümünü Urla’daki çiftlik evinde geçiriyor.

Bastık, geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki bir mekanda sahneye çıktı. Hayranlarının Bastık’ın tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde şarkıcının tarzına yorum yağdı.

"Hadise izinde"

Zeynep Bastık'ın da gömlek-kravat kombini sosyal medyada gündem oldu. Bastık'ın tarzını görenler "Hadise izinde" yorumları yaptı.

Geçtiğimiz günlerde kravat-ceket-gömlekli kombinini paylaşan Hadise, bazı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplarken, bazılarının da eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.