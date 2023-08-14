Zeynep Bastık gömlekle sahneye çıktı
ensonhaber.com

Son dönemde aşk hayatı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü popçu Zeynep Bastık, yazın büyük bölümünü Urla’daki çiftlik evinde geçiriyor.

Bastık, geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki bir mekanda sahneye çıktı. Hayranlarının Bastık’ın tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde şarkıcının tarzına yorum yağdı.

Zeynep Bastık gömlekle sahneye çıktı

"Hadise izinde"

Zeynep Bastık'ın da gömlek-kravat kombini sosyal medyada gündem oldu. Bastık'ın tarzını görenler " izinde" yorumları yaptı.

Zeynep Bastık gömlekle sahneye çıktı

Geçtiğimiz günlerde kravat-ceket-gömlekli kombinini paylaşan Hadise, bazı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplarken, bazılarının da eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.