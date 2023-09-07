Zeynep Bastık, güzellik sırrını verdi Ünlü popçu Zeynep Bastık, son olarak 'Çok güzelsin' diyen bir hayranına verdiği cevapla gündem oldu.

ensonhaber.com

Son günlerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine girmiş ancak ikili bir yıl olmadan boşanmıştı.

Ayrılığın ardından adı birçok isimle anılan Bastık, Ali Can Ayyıldız ile yeni aşka yelken açtığını kucak pozuyla duyurmuştu.

Verdiği pozlarla çok konuşulan Bastık, konserlerine de tüm hızıyla devam ediyor.

"Çok güzelsin"

Bastık'a konseri sırasında bir hayranı "Çok güzelsin" yorumunda bulundu. Bastık, hayranına "Hepsi aşktan" diyerek hem güzellik sırrını hem de ilişkisinde mutlu olduğunu açıkladı.