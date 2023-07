Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşk yaşıyor Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Ali Can Ayyıldız ile verdiği samimi poz aşk iddialarını da beraberinde getirdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde 30. yaş doğum gününü kutladı. Evinde roman konseptli parti düzenleyen Bastık sadece yakınlarını çağırdı.

Partide Kerimcan Durmaz ile verdiği poz çok konuşulan Zeynep Bastık, bu kez Ali Can Ayyıldız'ın paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bir Uzak Doğu restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız, Zeynep Bastık ile çekilmiş fotoğrafını "And with this one" notuyla paylaştı. İkilinin kucak kucağa pozu sosyal medyada gündem oldu.