Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

Dün akşam evlenen Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ı bu güzel gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine girdi.

3 GELİNLİK

Alaçatı'da bulunan bir otelde hayatlarını birleştiren çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Bastık düğünde üç farklı gelinlik giydi. Murat Dalkılıç ve İskender Paydaş düğünün ardından sahne aldı.

OĞUHAN KOÇ NİKAH ŞAHİDİ

Çiftin nikahına katılanlar arasında Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti de vardı. Oğuzhan Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlendi.

Nikah öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Zeynep Bastık "Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz" dedi.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi ViDEO