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    Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

    Dün akşam evlenen Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ı bu güzel gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 06:55
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 07:45
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    Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine girdi.

    3 GELİNLİK

    Alaçatı'da bulunan bir otelde hayatlarını birleştiren çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Bastık düğünde üç farklı gelinlik giydi. Murat Dalkılıç ve İskender Paydaş düğünün ardından sahne aldı.

    OĞUHAN KOÇ NİKAH ŞAHİDİ

    Çiftin nikahına katılanlar arasında Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti de vardı. Oğuzhan Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlendi.

    Nikah öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Zeynep Bastık "Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz" dedi.

    Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi ViDEO

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    Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi #2Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi #3Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi #4Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi #5Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi #6Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi #7

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