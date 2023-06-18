Zeynep Bastık, İstanbul'u terk ettiğini açıkladı Zeynep Bastık, katıldığı bir programda İstanbul'dan taşındığını açıkladı. İstanbul'dan ayrıldığını söyleyen Bastık, hayranlarını şaşkına çevirdi.

Son zamanların en fazla konuşulan isimlerinden birisi olan Zeynep Bastık, katıldığı bir programda özel hayatındaki gelişmelerden bahsetti.

Eski eşiyle fotoğraf atan ve bu nedenle gündemden düşmeyen Bastık, İstanbul'dan taşındığını söyledi.

Zeynep Bastık'ın İstanbul'dan taşındığını söylemesi de hayranlarını şoke etti.

Urla'ya yerleşti

Son dönemde art arda konser veren ve kazancını artıran Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşti.

Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL civarında olduğu konuşulan doğayla iç içe ile olan evi yeniden gündeme geldi.

"Kendime güzel bir hayat kurdum"

YouTube programına konuk olan güzel şarkıcı "İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. Sen İstanbul'u çok seviyordun" sözlerine cevap olarak, "Ben İstanbul'u hala çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi.

Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi.