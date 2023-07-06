Zeynep Bastık - Murat Dalkılıç buluşması Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık, Çeşme'de Murat Dalkılıç ile buluştu.

ensonhaber.com

Son zamanlarda söylediği şarkılarla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, 3 yıl Murat Dalkılıç'a vokalistlik yaptı. İlk teklisi "Fırça"yı, Dalkılıç'ın desteğiyle 2014 yılında yayınladı.

Bastık, ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti.

Çalışmalara kısa bir ara veren Bastık, tatil için Çeşme'ye gitti. Akşam yemeğinde, seneler önce vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç ile bir araya geldi. Bastık, yemekten bir kare paylaştı. Dalkılıç'ın, Bastık'ın paylaşımına verdiği yanıt ise gündem oldu.

"Bir zamanlar vokalistiydim"

Bastık, daha önce birlikte çalıştığı meslektaşının karesine ''Bir zamanlar vokalisti olduğum şahısla yemeğe oturdum.'' notunu düştü.

Bastık'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Dalkılıç, aynı kareyi kendi Instagram hesabından paylaştı. Dalkılıç'ın ''Mutlu musun benden daha zengin olduğuna Zeynep?'' şeklinde not düştü.