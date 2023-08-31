Zeynep Bastık, sevgilisine poz verdi Yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisine verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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İki aydır aşk yaşadığı işletmeci Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir beraberliği olan Zeynep Bastık'ın keyfi yerinde.

Ünlü çift, Zeynep Bastık’ın konserleri nedeniyle zaman zaman ayrı kalsa da Bodrum’da ya da Çeşme’de bir araya gelip hasret gideriyor.

Davete katıldılar

Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile önceki gün bir davete katıldı.

Bastık, davet öncesinde sevgilisi Can Ayyıldız'a bikiniyle poz verdi.

Yayınladığı pozlara not yazmayan ünlü şarkıcının pozlarına beğeni yağdı.

Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajer Tolga Akış ile Temmuz 2021'de Alaçatı'da gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Evliliği yürütemeyen çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.