Zeynep Bastık ticarete atılıyor İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, ticarete atıldı.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık kazancıyla da çok konuşuluyor.

Konserlerinden 500 bin TL aldığı söylenen Bastık, geçtiğimiz aylarda doğa ile iç içe yaşayabilmek için Urla'dan ev almıştı.

Bastık'ın Urla'daki çiftlik evinin 40 milyon TL civarında olduğu iddia edilmiş, bahçesinin ise 5 bin hektar olduğu konuşulmuştu.

Yazı konserlerle ve reklam iş birlikleriyle geçiren Zeynep Bastık, yoğun çalışma döneminin ardından şimdi de kendisine ve çok sevdiği Urla’daki çiftlik evine vakit ayıracak.

Lavanta merakı

Bastık lavantaya merak sardı. Arazisinde lavanta yetiştirip ticaretini yapmak için kollarını sıvayan Bastık, çalışmalara başladı.