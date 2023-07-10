Zeynep Bastık ve Kerimcan Durmaz dudak dudağa Evinde doğum günü partisi veren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa poz verdi.

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Deprem korkusu yüzünden İstanbul'u terk edip, Çeşme'ye yerleşen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bastık, 30. yaş gününü Roman konseptli bir partiyle kutladı.

Partide çılgınlar gibi dans eden Bastık, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa poz verdi.

Durmaz önce Bastık ile dudak dudağa poz verdi, ardından da twerk olarak bilinen kalça dansını yaptı.,

"Aşk"

Bastık'la samimi pozunu Instagram hesabından yayınlayan Durmaz, fotoğrafa "Aşk" notunu düştü. İkilinin pozu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.