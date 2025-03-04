Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü yine tatile çıktı! Bali karelerine beğeni yağdı

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Daha önce bir evlilik yapan ancak çok fazla sürmeyen ve boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile birlikte.

Sosyal medyadan sık sık birlikte paylaşım yapan ünlü çift beraber Bali'ye tatile gitti.

YAZ KARELERİ

Turistik adaya tatile giden sevgililer sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İkilinin yaz karelerini, sevenleri beğeni yağmuruna tuttu.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 34 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan ''İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin'' notuyla kutlamıştı.