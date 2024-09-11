Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk kareleri! Sosyal medyada gündem oldu Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'la geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Serkay Tütüncü beklenen paylaşımı yaptı. Ancak ikiliye 'Özentisiniz" yorumları yapıldı.

Haber Merkezi

Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Ancak evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden ünlü çift boşanma kararı aldı.

Boşandktan sonra birçok kişiyle ismi anılan Bastık, en son oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kenan Doğulu'nun doğum gününde dudak dudağa yakalanan çiçeği burnunda çift, birlikte olduklarını kabul etmemişti.

ACELE YOK

Daha sonra Serkay Tütüncü, “Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz.” sözleriyle duruma açıklık getirmişti.

Bütün yazı birlikte gözler önünde geçiren çiftimiz, nihayet o hayranlarının sabırsızlıkla beklediği aşk paylaşımını gerçekleştirdi.

BERLİN'DE AŞK

Berlin tatilinden fotoğraflarını paylaşan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin pozları, bazıları tarafından Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in daha önce paylaştıkları pozlarına benzetildi.