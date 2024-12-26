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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşkın halleri! Takipçileri yorum yapmadan geçemedi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşkın halleri! Takipçileri yorum yapmadan geçemedi Boşandığından beri aşk hayatını hızına yetişilemeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, şu sıralar oyuncu Serkay Tütüncü ile birlikte. Aşıklardan yeni paylaşım geldi.