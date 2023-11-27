Zeynep Bastık ve sevgilisi Ali Can Ayyıldız'ın dudak dudağa karesi sosyal medyada gündem oldu Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve sevgilisi Ali Can Ayyıldız aşka geldi. İkili dudak dudağa öpüştükleri anı sosyal medya hesabından yayınladı.

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Zeynep Bastık, 2021'de Çeşme'de evlendiği Tolga Akış'tan 2022'de boşanmıştı.

Doğum günü kutlasında aşk ilanı

Bastık en son, doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu. Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık, yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.

Ali Can Ayyıldız ile Zeynep Bastık'ın aşkı bu kareyle ortaya çıkmıştı.

Dudak dudağa

Geçtiğimiz günlerde ikili birlikte bir partiye katıldı. Sevgilisiyle dudak dudağı anlarını paylaşan Bastık yine adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde Bastık'ın, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Şişli'de bir düğün salonunda Roman düğünü yaparak evleneceği iddia edilmişti.