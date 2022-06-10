Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor

Bir yıl bile evli kalamayan Zeynep Bastık ve Tolga Akış anlaşmalı boşanmak için temmuzu bekliyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. Ünlü çiftten kötü haber geldi.

1 yıl sürmedi

Boşanma kararı aldıktan sonra Levent’teki evden ayrılan ve kendine Ulus’ta yeni bir daire kiralayan Bastık kendine yeni bir hayat kurdu.

Anlaşmalı boşanamıyorlar

Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi:

"Evet boşanıyoruz"

“Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var.”

Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtladı: “Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep’ten de öyle bir şey çıkmaz.”