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    Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşıyor iddiası

    Şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 12:30
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    Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşıyor iddiası

    Eşi Tolga Akı'tan yeni boşanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtı.

    Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt'un eşi Melisa İnci'nin 30. yaş kutlamasında karşılaştı. İkili kısa sürede yan yana gelip saatlerce sohbet etti. Daha sonra ikili, DJ eşliğinde dans etti.

    Samimiyet her yerde

    Uzun süre baş başa sohbet eden ikili, daha sonra başka mekanda devam eden doğum günü partisine geçti. İkilinin samimi halleri burada da devam etti. İki ünlü isim hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı.

    Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşıyor iddiası #1

    Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşıyor iddiası #2


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