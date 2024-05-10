Zeynep Bastık yine aşkı bulamadı! Ayrılık sonrası ilk açıklama Geçtiğimiz günlerde bir yıldır devam eden ilişkisini bitiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan ilk açıklama geldi.

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ensonhaber.com

Şarkıları dilimize dolanan, sahne performansları ve sosyal medya gönderileriyle sürekli olarak gündemde kalmayı başaran popüler şarkıcı Zeynep Bastık'ın son ilişkisi de hüsranla bitti.

Ali Can Ayyıldız da gitti

Ünlü şarkıcı, bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız ile yollarını ayırdı.

Önceki gün katıldığı ödül töreninde bu konuda ilk kez konuşan Bastık, şunları söyledi:

"Keyfimiz yerinde olsun yeter"