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    Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL'lik evi

    Ünlü oyuncu Zeynep Bastık, kazancını gayrimenkule yatırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 13:58
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    Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL'lik evi

    Geçtğimiz yıl temmuz ayında Çeşme'de evlenen Zeynep Bastık, bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı.

    Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen genç şarkıcı, şimdi de kazancıyla konuşuluyor.

    Urla'da ev aldı

    Konserlerinin yanı sıra YouTube tıklanmaları sayesinde de servet kazanan Zeynep Bastık’ın Urla’daki lüks evi gündem oldu.

    Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki Zeynep Bastık'ın Urla'daki evi göz kamaştırdı.

    40 milyon TL

    Bastık'ın doğayla iç içe olan Urla'daki evin değerinin ise 40 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor.

    Zeynep Bastık ın 40 milyon TL lik evi #1

    Zeynep Bastık ın 40 milyon TL lik evi #2

    Zeynep Bastık ın 40 milyon TL lik evi #3

    Zeynep Bastık ın 40 milyon TL lik evi #4


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