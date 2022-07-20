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    Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış 'boşanıyoruz' paylaşımı yaptı

    Zeynep Bastık ile menajer eşi Tolga Akış'tan boşanma paylaşımı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 08:32
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:15
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    Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış 'boşanıyoruz' paylaşımı yaptı

    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, geçtiğimiz yıl büyük bir kutlama ve düğün töreni ile evlenmişti.

    Evlilik 1 yıl sürmedi

    Ünlülerin adeta akın ettikleri düğün sonrası Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın mutlulukları çok kısa sürmüştü.

    Birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, buna rağmen boşanma kararı aldıklarını açıklamışlardı. Çiftten boşanma süreçlerine ilişkin bir paylaşım geldi.

    Boşanma paylaşımı

    Tolga Akış, Aile Mahkemesi bilgilerinin yazılı olduğu resmi bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Zeynep Bastık ise herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

    Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış boşanıyoruz paylaşımı yaptı #1

    Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış boşanıyoruz paylaşımı yaptı #2

    Zeynep Bastık ın eşi Tolga Akış boşanıyoruz paylaşımı yaptı #3


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