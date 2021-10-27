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Zeynep Bastık'ın eski tarzı şaşkına çevirdi

Zeynep Bastık'ın eski tarzı şaşkına çevirdi

Zeynep Bastık'ın eski hali gündem oldu. Bir dönem gençler arasında moda olan 'emo' akımına Bastık'ın da ayak uydurduğu ortaya çıktı.