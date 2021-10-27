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- Zeynep Bastık'ın eski tarzı şaşkına çevirdi
Zeynep Bastık'ın eski tarzı şaşkına çevirdi
Zeynep Bastık'ın eski hali gündem oldu. Bir dönem gençler arasında moda olan 'emo' akımına Bastık'ın da ayak uydurduğu ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 15:57
- Güncelleme : 27.10.2021 - 15:59
Son olarak şarkıcı Edis'le yaptığı samimi dansla gündeme gelen Zeynep Bastık'ın eski hali görenleri şaşırttı.
28 yaşındaki şarkıcının, yıllar önce “Emo” akımına ayak uydurduğu zamanlarda çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
ESKİDEN EMO'YDU
Şarkıcının eski halini görenler, “O eski halinden eser yok şimdi” yorumları yaptı.
EMO NEDİR?
Emo, kökeni "emotional" kelimesi olup Türkçe "duygusal" anlamında olan bir moda akımı kültürü, yaşam tarzıdır.
Bu akıma uyan kişiler saçlarına fön çeker, gözlerine sürme sürer.
Genelde piercing kullanırlar.
Daha çok spor giyinerek baskılı tişört kullanır, pantolon olarak dar kesim modelleri seçerler.