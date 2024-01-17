Zeynep Bastık'ın kışlık sütyeni ve mini eteği! Tarzıyla gündem oldu

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Pop müziğinin sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu defa son pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü.
Yün takım
Havaların soğumasıyla kışlıklarını çıkaran ünlü şarkıcı, yünden sütyeni ve yünden süper mini eteğiyle poz verdi. Bastık, kombinini beyaz eldivenleriyle tamamladı.
'Sahne arkası günlükleri'
Ünlü şarkıcının 'Sahne arkası günlükleri' notunu düştüğü gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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