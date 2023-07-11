Zeynep Bastık'ın transparan tulumu

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30'uncu yaş günü için Çeşme'deki evinde Roman gecesi düzenleyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Son zamanlarda sesinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Zeynep Bastık,doğum gününden kareleri Instagram hesabından yayınladı.
Yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlayan Zeynep Bastık'ın partisi düğünleri andırır nitelikteydi.
Gece için büyük masraf yapan Zeynep Bastık 2 ayrı kıyafet giydi. Kırmızı transparan tulumuyla dikkat çeken Bastık'ın sütyensiz tarzı çok konuşuldu.
"Çok güzel"
Bastık'ın tarzı hayranlarıyla ikiye bölündü. Seda Sayan da şarkıcının tarzına "Çok güzel" yorumunda bulundu.