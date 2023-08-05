Zeynep Bastık'tan çömelme pozu Tatiline devam eden Bastık, iddialı elbisesi ile dikkat çeken bir poz verdi. Bastık bu karesine "Doğal yaşamımdan" notunu düştü.

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sahne performansları ve coverlarının yanı sıra, tarzı ve güzelliği de ön planda olan Bastık, yine adından söz ettirdi.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık'ın son olarak tuvalette çekildiği pozlar gündem olmuştu.

"Doğal yaşamımdan"

Sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile tatiline devam eden Bastık'tan bir yeni poz daha geldi.

Kıyafeti ve çömelme pozuyla dikkat çeken Bastık, bu paylaşımına da "Doğal yaşamımdan" notunu düştü.

İşte o pozlar...