Zeynep Beşerler zamlara isyan etti

Zeynep Beşerler zamlara isyan etti

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, Twitter hesabından zamlar sonrası yeni yaşam biçimini paylaştı.

Yıllardır devam eden Arka Sokaklar dizisinin sevilen "Melek" karakterini canlandıran Zeynep Beşerler, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Beşerler, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımında elektriğe, sigaraya ve alkole gelen zamlara isyan etti.

"HAYAT TARZIMA ZAM GELDİ"

Yeni hayat tarzını takipçileriyle paylaştığını söyleyen güzel oyuncu, mum ışığında oturduğu anı yayınladı. Beşerler, paylaşımına şu notu düştü:

"ÜZGÜNÜM"

"Üzgünüm, rakıya, sigaraya, biraya, şaraba…vs..ZAM geldiği için.. Üzgünüm hayat tarzıma ZAM geldiği için… (duyar kasanın canını sıkarım)