Türk Pop Müziğinin başarılı isimlerinden Zeynep Casalini, uzun zamandır Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Önceki gün İstanbul sokaklarında görüntülenen ünlü şarkıcı, samimi bir itirafta bulundu. Bir dönem intihar etmeyi düşündüğünü dile getiren Casalini, kendisini Sezen Aksu'nun kurtardığını dile getirdi.

İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından ara başlıklar:

"iNTİHAR EDECEKTİM"

"Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Yıllardır bırakmadığımı söylüyorum. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Beni ayakta müzik tutuyor. Bırakma niyetim yok, dört elle sarılıyorum.



Sezen Aksu inanılmaz el verdi. 23 Nisan'da çok kötü bir gece geçirdim. 'Ben artık başka diyara taşınayım. Bu dünya yeter' dedim. 24 Nisan sabahı Sezen, 'Sana bir şarkı gönderiyorum, bak bakalım' dedi.



Dört ay önce çıkardığım 'Felaket Manzara'ydı. Beni bataklıktan çıkardı. Acayip büyülü insan. Biri zora düşünce hissediyor. Bunlar filmlerde olur deriz ya, aynen oldu.



İntiharı bir düşündüm. Çocuklarım, torunum ve arkadaşlarım var, yapamazdım ama çok ciddi düşündüm. Deprem, ormanların kesilmesi gibi şeyler nedeniyle. Dünya acayip sahne, biz izliyoruz.

Bize iyi etkisi olacak hiçbir şey olmuyor. Ben buna katlanamıyorum. Özellikle doğa katliamı etimden parça koparıyor. Bu arada hayatta hiçbir şeyim yok."