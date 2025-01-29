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Türk futbolunun en popüler isimlerinden eski futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılından bu yana mutlu birlikteliği süren oyuncu Zeynep Demirel, sosyal medyanın en popüler fenomenleri arasında.

Şimdilerde 3. çocuğuna hamile olan Demirel'den yeni paylaşım geldi.Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.

Kız bebek bekleyen Zeynep Demirel, hamileliğinde 35. haftaya girdi. Son dönemde yaşadıklarını anlatan ünlü isim, aşırı kilo aldığını söyleyerek takipçilerine içini döktü.

"GÖBEKSPOR"

Büyüyen karnını paylaşan Demirel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Göbekspor 35. hafta güncellemesi geldi. Yalan söyleyemeyeceğim, bazı kadınlar hamilelik sürecini seviyor ama ben onlardan değilim.

Hele de son ay en geçmek bilmeyen en zorlayan ay bana göre. Ayrıca hamileliğin 9 ay sürdüğü düşüncesi nereden çıktı? Bildiğin 40 hafta yani 10 ay sürüyor. Ödem ve mide yanmalarım tavan yaptı son iki haftadır. Daha önce migren problemim var demiştim hatırlarsanız, demir ve magnezyum takviyesi çok işe yaradı o konuda (tabi ki doktor kontrolünde!)

"UYKULARIM DÜZENSİZ"

Hamilelik sürecinde 22 kilo aldığını belirten Demirel, sözlerine şöyle devam etti: "Üçüncü hamilelik olduğu için karnım çok büyük gördüğünüz üzere, bu yüzden de gece uykularım düzensiz. Penguen gibi yürüyorum. Kilo konusuna gelince yine çok kilo aldım, ilk hamileliğimde bu durum o kadar canımı sıkmıştı ki anlatamam, sonra da hiç veremeyeceğim sanmıştım."

"Öyle hisseden gebeler varsa onlar için özellikle bu konuyu paylaşmak istiyorum. Bu hamileliğimde de kendimi tutmadım. Porsiyonlarım büyüdü, canım ne çekiyorsa yedim ama genel olarak hep çok sağlıklı beslendim ve spor yapmaya da devam ettim."