Zeynep Demirel doğum sonrası, kızlarının tepkilerini anlattı

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2010 yılından bu yana Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu.

Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına ise Yasmin adını verdi.

Doğum yaptıktan sonra YouTube üzerinden bir programa katılan Zeynep Demirel, yaşadığı süreci anlattı.

"5 SAAT SANCI ÇEKTİM"

YouTube'da Aslıhan Doğan Turan'ın sorularını yanıtlayan Zeynep Demirel, Yasmin ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sakin bir bebek. Bebeklikleri hepsinin kolaydı. Bana göre hamilelik zor. Ortanca hamileliğim en kolaydı. İkinciyi evde 20 dakikada suda doğurdum. Son doğumumda 5 saat sancı çektim.

"TEKERLEME GİBİ OLMASIN İSTEDİK"

Çocuklarının isimleriyle ilgili açıklama yapan ünlü isim "Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim." şeklinde konuştu.

"KÜÇÜK OLAN 'İSTEMİYORUM, GERİ GÖNDER' DEDİ"

Ünlü isim, kızlarının kardeşleri olacağını öğrendiği anda yaşananları ise şöyle anlattı: