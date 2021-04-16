Euro
9.6147
0.09%
Dolar
8.0257
0.23%
Altın
455.28
0.22%
Borsa
1.408
0%
Bitcoin
501.056
-1.82%
EXEN Coin
30.42
11.51%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Zeynep Demirel, oyuncu oluyor

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 07:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeynep Demirel, oyuncu oluyor

    Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 2009 yılında Belçika güzeli seçilmişti. Sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Zeynep Demirel, oyuncu olmaya karar verdi.

    SEKSENLER'E GELİYOR

    Zeynep Demirel, TRT1'in fenomen yapımlarından olan "Seksenler" dizisinden rol alacak.

    Oynayacağı karaktere çok sıkı bir şekilde hazırlandığı öğrenilen Demirel, "Seksenler" dizisini yakından takip ettiğini ve usta isimlerle oynayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

    Zeynep Demirel, oyuncu oluyor #1Zeynep Demirel, oyuncu oluyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir