Zeynep Demirel, oyuncu oluyor

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde oynayacak.

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 2009 yılında Belçika güzeli seçilmişti. Sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Zeynep Demirel, oyuncu olmaya karar verdi.

SEKSENLER'E GELİYOR

Zeynep Demirel, TRT1'in fenomen yapımlarından olan "Seksenler" dizisinden rol alacak.

Oynayacağı karaktere çok sıkı bir şekilde hazırlandığı öğrenilen Demirel, "Seksenler" dizisini yakından takip ettiğini ve usta isimlerle oynayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.