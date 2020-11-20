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    Zeynep Demirel: Sarışın ilk günüm

    2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, imaj değiştirdi. Bakır rengi saçlarını sarıya boyatan Demirel, yeni tarzını ilk kez takipçileriyle paylaştı
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 01:00
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 06:23
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    Zeynep Demirel: Sarışın ilk günüm

    2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda siyah saçını bakır rengine boyatmıştı.

    "SARIŞIN İLK GÜNÜM"

    İmajında yeniden değişiklik yapan 31 yaşındaki Demirel, saçlarını sarıya boyattı.

    Zeynep Sever Demirel, yeni tarzını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Demirel'in "Sarışın ilk günüm" notuyla yayınladığı gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

    Zeynep Demirel: Sarışın ilk günüm #1

    Zeynep Demirel: Sarışın ilk günüm #2

    Zeynep Demirel: Sarışın ilk günüm #3

    Zeynep Demirel: Sarışın ilk günüm #4

    Zeynep Demirel: Sarışın ilk günüm #5

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