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    Zeynep Dizdar'ın acı günü

    Dört yıl önce annesini kaybeden şarkıcı Zeynep Dizdar, babasının ölümüyle sarsıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:10
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    Zeynep Dizdar'ın acı günü

    Şarkıcı Zeynep Dizdar, sosyal medya hesabı üzerinden babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

    "ACI VE ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"

    Dört yıl önce annesini kaybeden ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar, bu kez babasını kaybettiğini açıkladığı paylaşımında, “Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum.

    Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada siz birbirinize kavuştunuz cennet olsun mekanınız.” ifadelerine yer verdi.

    Zeynep Dizdar ın acı günü #1

    Zeynep Dizdar ın acı günü #2

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