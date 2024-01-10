Zeynep Koçak, Boğaz manzaralı evini temizleyip o anları takipçileriyle paylaştı Boğaz manzaralı evini elinde paspasla temizleyen Zeynep Koçak, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile hafızalara kazınan ve bir dönem de Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak, aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüştü.

Koçak, son olarak Boğaz manzaralı evinde temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Temizlik yapmıyor diyenler.."

Koçak, temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Elindeki paspasa dikkat çeken ve "Temizlik yapmıyor diyenler... Koltukları bile çektim!" diyen Koçak, Boğaz manzarasını da göstermeyi ihmal etmedi.

"Estetiğe karşı değilim"

"Estetiğe karşı değilim" diyen oyuncu, hem imaj değişikliği yapıyor hem de estetikli görünümüyle şaşırtıyor. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak, "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim." demişti.