Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamadı

Çocuk Güzel Hareketler programında ünlenen Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Bir dönemin en çok izlenen eğlence programlarından Çok Güzel Hareketler Bunlar'la adını duyuran ve o zamanlar Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla konuşulan Zeynep Koçak, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

KİLO ALDI

Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra ortalardan kaybolan ve uzun bir süre herhangi bir projede yer almayan Koçak, yeni görüntüsüyle şaşırttı. 38 yaşındaki Zeynep Koçak'ın ortadan kaybolma nedeninin değişimi olduğu ortaya çıktı.

Son haliyle görenleri şaşırtan ünlü oyuncu, "37 kilodan 65 kiloya çıktım" diyerek değişimine açıklık getirdi.