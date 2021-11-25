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    Zeynep Koçak'ın son hali

    Başarılı oyuncu Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 08:12
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 09:11
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    Zeynep Koçak'ın son hali

    Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kadrosunda yer alan oyuncu Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimiyle bambaşka biri oldu.

    İLK ÖNCE KİLO ALDI

    Koç, yıllar önce 8 yıllık sevgilisi Oğuzhan Koç'un kendisini Yağmur Tanrısevsin'le aldatmasından sonra büyük bir değişim yaşadı.

    Değişime kilo alarak başlayan Koçak, yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanınmayacak derecede başka biri haline geldi.

    Sarı saçları yerine koyu tonları tercih eden Koçak, artık saçlarını da kıvırcık kullanmaya başladı.

    Zeynep Koçak'ın zaman içindeki değişimi FOTO GALERİ

    İMAJ DA YENİLEDİ

    Zeynep Koçak'ın sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

    Zeynep Koçak ın son hali #1

    Zeynep Koçak ın son hali #2

    Zeynep Koçak ın son hali #3Zeynep Koçak ın son hali #4Zeynep Koçak ın son hali #5Zeynep Koçak ın son hali #6

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