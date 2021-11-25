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Zeynep Koçak'ın son hali
Başarılı oyuncu Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 08:12
- Güncelleme : 25.11.2021 - 09:11
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kadrosunda yer alan oyuncu Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimiyle bambaşka biri oldu.
İLK ÖNCE KİLO ALDI
Koç, yıllar önce 8 yıllık sevgilisi Oğuzhan Koç'un kendisini Yağmur Tanrısevsin'le aldatmasından sonra büyük bir değişim yaşadı.
Değişime kilo alarak başlayan Koçak, yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanınmayacak derecede başka biri haline geldi.
Sarı saçları yerine koyu tonları tercih eden Koçak, artık saçlarını da kıvırcık kullanmaya başladı.
Zeynep Koçak'ın zaman içindeki değişimi FOTO GALERİ
İMAJ DA YENİLEDİ
Zeynep Koçak'ın sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkatlerden kaçmadı.