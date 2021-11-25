Zeynep Koçak'ın son hali

Başarılı oyuncu Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kadrosunda yer alan oyuncu Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimiyle bambaşka biri oldu.

İLK ÖNCE KİLO ALDI

Koç, yıllar önce 8 yıllık sevgilisi Oğuzhan Koç'un kendisini Yağmur Tanrısevsin'le aldatmasından sonra büyük bir değişim yaşadı.

Değişime kilo alarak başlayan Koçak, yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanınmayacak derecede başka biri haline geldi.

Sarı saçları yerine koyu tonları tercih eden Koçak, artık saçlarını da kıvırcık kullanmaya başladı.

İMAJ DA YENİLEDİ

Zeynep Koçak'ın sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkatlerden kaçmadı.