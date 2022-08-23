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    Zeynep Koçak'tan Oğuzhan Koç'a gönderme

    Bir dönem aşk yaşayan Zeynep Koçak ile Oğuzhan Koç tekrardan gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 07:33
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 07:34
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    Zeynep Koçak'tan Oğuzhan Koç'a gönderme

    Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak 8 yıl sonra ayrılmıştı. Evlilik planları yapan Zeyep Koçak'ın hayalleri yarım kalmıştı.

    Yağmur'a gönlünü kaptırdı

    Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak’la ayrıldıktan bir süre sonra Yağmur Tanrısevsin’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    Arkadaş çıktılar

    Daha sonra Yağmur Tanrısevsin'le de seneler süren ilişkisini sonlandıran Koç, Demet Özdemir'le birlikte olaya başlamıştı. Demet Özdemir ile Yağmur Tanrısevsin arkadaşlardı.

    "Google'a bak"

    Sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Koçak, gündem oldu. Zeynep Koçak bir takipçisinin “Hiç aldatıldın mı abla?” sorusuna “Google’a bak” cevabını verdi.

    Zeynep Koçak tan Oğuzhan Koç a gönderme #1

    Zeynep Koçak tan Oğuzhan Koç a gönderme #2

    Zeynep Koçak tan Oğuzhan Koç a gönderme #3

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