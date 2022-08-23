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- Zeynep Koçak'tan Oğuzhan Koç'a gönderme
Zeynep Koçak'tan Oğuzhan Koç'a gönderme
Bir dönem aşk yaşayan Zeynep Koçak ile Oğuzhan Koç tekrardan gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 23.08.2022 - 07:33
- Güncelleme : 23.08.2022 - 07:34
Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak 8 yıl sonra ayrılmıştı. Evlilik planları yapan Zeyep Koçak'ın hayalleri yarım kalmıştı.
Yağmur'a gönlünü kaptırdı
Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak’la ayrıldıktan bir süre sonra Yağmur Tanrısevsin’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Arkadaş çıktılar
Daha sonra Yağmur Tanrısevsin'le de seneler süren ilişkisini sonlandıran Koç, Demet Özdemir'le birlikte olaya başlamıştı. Demet Özdemir ile Yağmur Tanrısevsin arkadaşlardı.
"Google'a bak"
Sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Koçak, gündem oldu. Zeynep Koçak bir takipçisinin “Hiç aldatıldın mı abla?” sorusuna “Google’a bak” cevabını verdi.