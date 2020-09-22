Zeynep Sever: 10 yılı devirmişiz evlilikte

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, evlilik yıl dönümlerine özel sosyal medyadan bir video paylaştı.

Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever, 10. evlilik yıl dönümlerini bu video ile kutladı. Sever, paylaşımında hiç romantik bir çift olmadıklarını da söyledi.

İşte Sever'in paylaşımı:

"10 YILI DEVİRİŞİZ"

"O kadar romantik(!) bir çiftiz ki şimdiye kadar 2 kez evlilik yıldönümü kutladık (o da ilk iki sene) Ben zaten özel gün özürlü olduğum için unutuyorum. Amaaaaa bugün farklı 10 yılı devirmişiz evlilikte.

Gerçi yine birbirimizden uzaktayız ama olsun yarın kavuşuyoruz.

"YOLDAN KAL YOLDAŞTAN KALMA"

Birbirimize baka baka kararacağımız, bol didişmeli ama çok sevgili, en doğalından nice 10 senelerimiz olsun. Ne demiş büyükler: Yoldan kal, yoldaştan kalma."

Zeynep Sever-Volkan Demirel çiftinin 2 kızı var.