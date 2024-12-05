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Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu.

Bir etkinlikte görüntülenen Zeynep Sever Demirel hamilelik sürecini anlattı.

"AZ KALDI"

3 kız annesi olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel, "Üçüncü hamilelik daha tecrübeli olmam gerekirken aslında biraz zorlanıyorum. Kemik ağrıları falan oluyor, az kaldı ama bekliyoruz." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaşım yapan Zeynep Demirel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evde aynen şu şekil dolaşıyorum şu an. Ben testi yaptığım andan itibaren kız olduğundan emindim ve kız olsun istiyordum ama yanlış anlaşılmasın tabii ki erkek olsaydı da üzülmezdim. Önemli olan sağlıkla dünyaya gelmesi. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz hepinize. Üç kızla ev baya şenlikli olacak orası kesin."