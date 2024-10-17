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2010 yılında dünyaevine giren Zeynep-Volkan Demirel çiftinin geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddia edildi.

Yade ve Yeda adında iki kızları da olan çiftin boşanma haberleri o dönem herkesi üzerken, ikili bu iddiaları yalanladı.

Bu iddiaların ardından Zeynep Demirel, yeniden anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

BEBEĞİN CİNSİYETİ DE BELLİ OLDU

Zeynep Sever Demirel, detaylı ultrasona girmeden önce; "Cinsiyet, tamamen kesinleşmiş olacak. Tahminleri alalım." dedi.

Sever, kontrolden çıktıktan sonra Volkan Demirel ile asansör aynasından paylaştığı fotoğrafta bir kız bebeklerinin olacağının müjdesini verdi.

"KIZ İSTİYORUM"

Sever, daha önce bebeğin cinsiyeti hakkında sorulan sorulara; "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz, bu nedenle her fırsatta bunu dile getiriyorum" demişti.