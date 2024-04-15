Zeynep Sever Demirel bikiniyle poz verdi! Kusursuz fiziğiyle büyüledi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sahil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.

Volkan Demirel'in sosyal medya fenomeni eşi Zeynep Sever Demirel ve iki kızıyla geçenlerde Aydın Kuşadası’ndaydı.

Bikinili kareler

Sık sık sosyal medya hesabından kareler yayınlayan Zeynep Demirel, bu defa bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

"Korkudan beğenemiyorum"

Takipçileri ve hayranları sadece beğenmekle kalmadı şu esprili yorumları da yaptı: "Volkan abiyi engelleyip mi paylaştın yenge? , Volkan abiye güncelleme gelmiş!, Korkudan beğenemiyorum!"