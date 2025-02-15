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Haber Merkezi

Zeynep Demirel, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

Bir kez daha kız annesi olmaya hazırlanan güzel isim, sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde hamileliğinde 35. haftayayı geride bırakan Demirel, dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Son dönemde yaşadıklarını anlatan ünlü isim, aşırı kilo aldığını söyleyerek takipçilerine içini dökmüştü.

HENÜZ DOĞURMADI

Zeynep Demirel bu sefer ise doğurup doğurmadığına yönelik gelen soruları yanıtladı.

Instagram hesabından paylaşan yapan Demirel, "Doğurmadın mı?" sorularını da yanıtlamış ve hala doğurmadığını da göstermiş oldu.

Güzel isim son yaptığı paylaşımında da 40. haftaya doğru gideceğini belirtmişti.

"40. HAFTA GÜNCELLEMESİNDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Demirel açıklamasında, "İlk iki hamileliğimde 40. Haftayı doldurdu o yüzden tahminen 40. hafta güncellemesinde görüşmek üzere" demişti.