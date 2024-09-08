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2009 Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda birinci olan Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel'in boşanacakları gündeme geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay'da zor günler geçirdikleri için boşanmanın da ertelendiği söylendi.

İkili birlikte çektirdikleri kareyi yayınlayarak bu iddiaları yalanlarken, Zeynep Demirel'in yeniden hamile olduğu öğrenildi.

Yade ve Yeda adında iki kızı bulunan çift, yeniden anne-baba olmak için gün sayıyor.

SOSYAL MEDYADAN VİDEO YAYINLADI

Üçüncü gebeliğinin 15'inci haftasında 3 kilo aldığını belirten Zeynep Demirel, sosyal medya hesabında takipçileriyle hamilelik sürecini paylaşan bir video yayımladı. Videoda şu ifadeleri kullandı;

"DİYET YAPAMIYORUM, İŞTAHIM AÇILDI"

Bir hamilelik günlüğü başlatıyorum ve tüm hamişleri çemberime davet ediyorum. Süreci beraber paylaşalım. 15'inci haftaya giriş yaptım. Her hamileliğimde yaşadığım bulantılar son iki - üç haftadır bitti. İlk 3 ayda verdiğim 4 kiloyu son 3 haftada 3 kilo ile geri aldım. İlk hamileliğimde 30 kilo, ikinci hamileliğimde ise 25 kilo aldım.



Bu sefer hedefim doktorların tavsiye ettiği 12-15 kilo aralığında kalmak. Ancak diyet yapabilen biri değilim ve iştahım açıldı. Bu yüzden hareket ve spora devam edeceğim. Fazla kilo almak istememin nedeni, son aylarda fazla kilonun kemik ağrısına neden olması ve hem anneye hem de bebeğe yarar sağlamamasıdır. Devamı gelecek.