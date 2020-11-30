Zeynep Sever Demirel, saçlarını maviye boyadı

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, imaj değiştirmeye devam ediyor.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz haftalarda siyah saçını bakır renginin ardından sarıya boyatmıştı.

İmajında yeniden değişiklik yapan 31 yaşındaki Demirel, saçlarını bu kez maviye boyadı. Zeynep Sever Demirel, yeni tarzını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demirel'in "Yaptım, oldu. Beğendim. Makyaj yapmaya üşendim. Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre maviyim. Teşekkürler, iyi akşamlar" notuyla yayınladığı gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

İki çocuk annesi olan Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz haftalarda takipçilerinin bakır saç rengiyle ilgili yorumlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Demirel, bu karesini "Saçlarını eski haline döndür' yorumları orijinalliğini yitirdi. Varsa başka yorumumuz bir dal alırım" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.