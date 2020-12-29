Zeynep Sever Demirel, saçlarını siyaha boyattı

İmaj değişiklikleri ile gündeme gelen Zeynep Sever Demirel, maviye boyadığı saçlarını kendi rengine döndürdü.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen ve Volkan Demirel ile evli olan Zeynep Sever Demirel, yeniden imaj değişikliğine gitti.

Saçlarının rengini sık sık değiştiren ve son olarak mavi rengi kullanan Zeynep Sever Demirel, takipçilerinin "Doğal haline dön" çağrısına kayıtsız kalamadı.

ÖZÜNE DÖNDÜ

Bakır ve sarı renklerini de deneyimleyen Demirel, bu kez siyah rengi tercih etti.

Saçlarını kendi rengine döndüren Demirel, son halini ise Instagram hesabından paylaştı.

"ŞÜKÜR DUALARINIZI KABUL EDEYİM Mİ"

Demirel fotoğrafın altına, "Şükür dualarınızı kabul edeyim mi?" notunu düştü.

Demirel'in son hali ise oldukça beğenildi. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı.