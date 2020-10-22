Zeynep Sever Demirel: Volkan kendini bana kanıtladı

Zeynep Sever Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı

Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olan Zeynep Sever Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Demirel, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Eşi ile nasıl tanıştığından da bahseden Demirel aşk hikaylerini şöyle anlattı:

"AİLEM BELÇİKA'DA"

"2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika’ya taşındık, evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor.

"TELEFONUMU İSTEDİ"

Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. (gülüyor) Benim ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar… İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor. Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince orda geri adım attım. Ben Volkan’ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim.

"VOLKAN KENDİNİ KANITLADI"

O zamanlar Facebook popülerdi oradan ekledi, MSN’den ekledi. Ben hala direniyorum falan… Taktik-maktik yok futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık."