Zeynep Sever Demirel, Yasmin bebeğin yüzünü gösterdi! Doğum hikayesine beğeni yağdı

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Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti geçtiğimzi gün üçüncü çocukları Yasmin'e kavuştu. Zeynep Sever Demirel günler sonra ilk paylaşımını yaptı.

5 saat sancı çektiğini söyleyen ve 25 kilo aldığını belirten Zeynep Sever Demirel, doğum sürecini anlattı:"Yasmin hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti.

"ANAM AĞLADI"

Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, bunu 5 dakikada doğurur çıkarım” diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti. Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, veee önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış…"