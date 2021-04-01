Zeynep Sever Demirel'in düğün kombini

Zeynep Sever Demirel, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününe gitti.

Zeynep Sever Demirel, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın Çırağan Sarayı'nda düğününe katıldı.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in eşi Sever, siyah kıyafetiyle göz kamaştırdı.

EN ÇOK YORUMU KÜPELER ALDI

İki çocuk annesi eski Belçikalı güzeli Sever, çektirdiği fotoğrafları Instagram'da paylaşarak, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sever'in siyah çantası ve yeşil küpesi dikkat çekti. Birçok takipçi Sever'in yeşil küpelerine yorum yaptı.

Pandemi döneminde sürekli saç rengini değiştiren Sever, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın sık sık gündemine geliyor.