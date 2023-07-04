Zeynep Sever Demirel'in plaj tarzı beğenildi Eski kaleci Volkan Demirel'in karısı Zeynep Sever plaj tarzıyla dikkat çekti.

ensonhaber.com

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyanın fenomen isimlerinden.

Oyunculuk ve modellik olan Zeynep Sever, yayınladığı pozlarıyla hayranlarından beğeni alıyor.

Son günlerde tatilde olan Zeynep Sever, Instagram hesabından pozlarını paylaştı.

"Çok güzelsin"

Plaj tarzıyla beğeni toplayan Volkan Demirel'in eşine "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

Esra Erol da yorum yazdı

Zeynep Sever'i gören ve şu sıralar kendi de tatilde olan Esra Erol da güzel isme kelebek emojisiyle destek oldu.