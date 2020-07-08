Dolar
6.8587
0.0145%
Euro
7.7356
-0.018%
Altın
1794.64
-0.0183%
Borsa
119338.85
0%
G. Altın
395.824
-0.0371%
Bitcoin
63632.08
0.2922%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Zeynep Tandoğan ölümden döndü

    Sunucu Zeynep Tandoğan, trafik kazası geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 07:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zeynep Tandoğan ölümden döndü

    Otomobiliyle hareket halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kaza yapan Zeynep Tandoğan ölümden döndü.

    Kaza anını sevenleriyle paylaşan ünlü sunucu şunları yazdı;

    "ARABAM PERTE ÇIKTI"

    'Bir yıl içinde tam 2. kez Allah beni evladıma bağışladı. Bugün Dragos’ta aracımla büyük bir kaza atlattım. Airbagler patladı. Sol kulağım bu sebeple az duyuyor ancak emniyet kemeri bir kez daha canımı kurtardı, spin atıp direklere vururken… Hızla gelen bir araç sağ taraftan bana vurdu ve ben spin atıp araba hakimiyetimi kaybettim. Araba perte çıktı. Yeni araba almam gerekecek ama olsun bugün hayattayım.'

    Zeynep Tandoğan ölümden döndü #1

    Zeynep Tandoğan ölümden döndü #2

    Görüş Bildir